Какую литературу почитать для саморазвития?

Литература
Какую литературу почитать для саморазвития?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классическую:)  Я так думаю и ещё мне помогает классическая литература:)
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