Найдите сумму первых 15 членов арифметической прогрессии a1=-20, d=12

Алгебра
Найдите сумму первых 15 членов арифметической прогрессии a1=-20, d=12
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Гость:
S=(15/2)(2*(-20)+14*12)=7.5*(-40+168)=960
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