Помогите составить диалог!!! Похожий на этот только изменить Эндрю: Добро пожаловать обратно, Белла! Как был Ваш отпуск? Изабель: Привет, Эндрю. Это было фантастически. Это - позор, Вы не приезжали. Эндрю: Хорошо, не вызывайт...
Русский язык
Помогите составить диалог!!! Похожий на этот только изменить Эндрю: Добро пожаловать обратно, Белла! Как был Ваш отпуск? Изабель: Привет, Эндрю. Это было фантастически. Это - позор, Вы не приезжали. Эндрю: Хорошо, не вызывайте у меня зависть. Просто скажите мне все об этом. Изабель: Ну, Греция была удивительна. Я делал много снимков, но я получил солнечный удар. Эндрю: Как ужасный! Изабель: Ну, я должен был быть более осторожным. Так или иначе, после Греции, я пошел в Италию, но я стал страдающим морской болезнью на пароме. Эндрю: О, бедняжка! Надежда это не портило Ваш отпуск. Изабель: Нет, нисколько. Италия была фантастической! Люди очень дружелюбны, и я любил итальянскую кухню. Вы должны пойти в Рим однажды. Это красиво. Эндрю: Да, возможно в следующем году. Вам удавалось пойти в Испанию? Изабель: Да, но я испытал немного затруднений в Барселоне. Эндрю: Действительно? Что произошло? Изабель: Мой кошелек был украден, в то время как я ждал автобуса. К счастью не было большого количества денег в нем. Эндрю: Это - неудача! Изабель: Я знаю, но эти вещи происходят, и я не позволял ему портить мой отпуск. Эндрю:Ай да молодец! Так или иначе важная вещь состоит в том, что Вы вернулись живые и здоровые, и Вы хорошо провели время. Изабель: Это правда, и я думаю о возвращении в следующем году, если Вам интересно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С возвращением Белла! Как прошел Ваш отпуск?Изабель: Привет, Эндрю. Это было фантастически. Жаль что вас не было. Эндрю: Я завидую.. Расскажите как отдохнула?. Изабель: Ну, Греция была удивительна. Я делала много снимков и получила солнечный удар. Эндрю: Как ужасно! Изабель: Ну, я должен был быть более осторожным. Так или иначе, после Греции, я поехала в Италию, но я на пароме страдала морской болезнью.. Эндрю: О, бедняжка! Надеюсь это не портило Ваш отпуск!. Изабель: Нет, нисколько. Италия была фантастической! Люди очень дружелюбны, и я любила итальянскую кухню. Вы должны побывать в Риме когда-нибудь. Это красиво. Эндрю: Да, возможно в следующем году. Вам удавалось проехать в Испанию? Изабель: Да, но у меня было немного затруднений в Барселоне. Эндрю: Серьезно? Что произошло? Изабель: У меня украли кошелек пока я ждала автобуса. К счастью нем было немного денег. Эндрю: Это - неудача неприятность Изабель: Я знала,что такое бывает , но это не испортило мой отпуск. Эндрю:Ай да молодец! Самое главное, что Вы вернулись живые и здоровые, и отдохнувшие. Изабель: Это правда, и я думаю о возвращении в следующем году, если Вам интересно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Здравствуйте, нужен срочно доклад для 2 класса по Окружающему миру на тему самые в??соки горы в мире
Математика