Помогите составить диалог!!! Похожий на этот только изменить Эндрю: Добро пожаловать обратно, Белла! Как был Ваш отпуск? Изабель: Привет, Эндрю. Это было фантастически. Это - позор, Вы не приезжали. Эндрю: Хорошо, не вызывайт...

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Помогите составить диалог!!! Похожий на этот только изменить Эндрю: Добро пожаловать обратно, Белла! Как был Ваш отпуск? Изабель: Привет, Эндрю. Это было фантастически. Это - позор, Вы не приезжали. Эндрю: Хорошо, не вызывайте у меня зависть. Просто скажите мне все об этом. Изабель: Ну, Греция была удивительна. Я делал много снимков, но я получил солнечный удар. Эндрю: Как ужасный! Изабель: Ну, я должен был быть более осторожным. Так или иначе, после Греции, я пошел в Италию, но я стал страдающим морской болезнью на пароме. Эндрю: О, бедняжка! Надежда это не портило Ваш отпуск. Изабель: Нет, нисколько. Италия была фантастической! Люди очень дружелюбны, и я любил итальянскую кухню. Вы должны пойти в Рим однажды. Это красиво. Эндрю: Да, возможно в следующем году. Вам удавалось пойти в Испанию? Изабель: Да, но я испытал немного затруднений в Барселоне. Эндрю: Действительно? Что произошло? Изабель: Мой кошелек был украден, в то время как я ждал автобуса. К счастью не было большого количества денег в нем. Эндрю: Это - неудача! Изабель: Я знаю, но эти вещи происходят, и я не позволял ему портить мой отпуск. Эндрю:Ай да молодец! Так или иначе важная вещь состоит в том, что Вы вернулись живые и здоровые, и Вы хорошо провели время. Изабель: Это правда, и я думаю о возвращении в следующем году, если Вам интересно.

Автор: Гость