Решите уровнения 1) -y:0,6=-12 2) 0,3:(-b)=0,9

Алгебра
Решите уровнения 1) -y:0,6=-12 2) 0,3:(-b)=0,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y=12:0.6 y=20 2)b=-0.9:0.3 b=-3
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