СРОЧНО!!! В прямоугольном треугольника один катет больше другого на 7 см, а гипотенуза больше меньшего катета на 8 см. Найди стороны треугольника.
Алгебра
СРОЧНО!!! В прямоугольном треугольника один катет больше другого на 7 см, а гипотенуза больше меньшего катета на 8 см. Найди стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-меньший катет Х+7 - больший катет Х+8- гипотенуза х^2+(х+7)^2=(х+8)^2 Х^2+х^2+14х+49=х^2+16х+64 Х^2-2х-15=0 D=4+60=64 X=(2+8)/2=5; x=(2-8)/2=-3(не подходит, т.к. Отрицательно) Первая сторона=5 Вторая=5+7=12 Гипотенуза=5+8=13
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