СРОЧНО!!! В прямоугольном треугольника один катет больше другого на 7 см, а гипотенуза больше меньшего катета на 8 см. Найди стороны треугольника.

Алгебра

СРОЧНО!!! В прямоугольном треугольника один катет больше другого на 7 см, а гипотенуза больше меньшего катета на 8 см. Найди стороны треугольника.

Автор: Гость