Какое склонение у слов с окончанием ОМ журналом сеном

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Какое склонение у слов с окончанием ОМ журналом сеном
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 скл ,Тв.п.Журналом-м.р.,сеном-ср р.
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