Почему считается, что общественные блага являются разновидностью товара с внешним эффектом ? всегда ли это. так?

Экономика
Почему считается, что общественные блага являются разновидностью товара с внешним эффектом ? всегда ли это. так?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обществен­ное благо приводит к положительным внешним эффектам , как только оно становится доступным для других потребителей. При наличии положительного внешнего эффекта общественное благо будет продаваться и покупаться в меньшем объеме, т. е. имеет место недопроизводство товаров и услуг. Отрицательные внешние эффекты возникают, если отдельным субъектам навя­зываются некомпенсируемые и социальные издерж­ки, т. е. издержки тех, кто его производит. При наличии отрицательного внешнего эффекта общественное благо продается и покупается в большем объеме, т. е. имеет место перепроиз­водство товаров и услуг. Для того чтобы сократить перепроиз­водство товаров и услуг с отрицательными внешними эффекта ми и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами , необходимо государственное вмешательство. Государством регулируются внешние эффекты либо с помощью налогов, штрафов, мер запретительного характера (отрицатель­ные внешние эффекты), либо за счет субсидий и дотаций (поло­жительные внешние эффекты).

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр глобуса равен 32 сантиметра. Какова длина экватора (в см) на этом глобусе?Результат округлите до сотых ОЧЕНЬ НАДО ПРОШУ
Ответить
Алгебра
Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)
Ответить
Математика
Диаметр глобуса равен 32 сантиметра. Какова длина экватора (в см) на этом глобусе?Результат округлите до сотых
Ответить
Математика
Диаметр глобуса равен 32 сантиметра. Какова длина экватора (в см) на этом глобусе?Результат округлите до сотых
Ответить
Математика
Какуючастьквадратного метра состовляет 3 дм в квадрате,8 см в квадрате
Ответить