Почему считается, что общественные блага являются разновидностью товара с внешним эффектом ? всегда ли это. так?
Экономика
Почему считается, что общественные блага являются разновидностью товара с внешним эффектом ? всегда ли это. так?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общественное благо приводит к положительным внешним эффектам , как только оно становится доступным для других потребителей. При наличии положительного внешнего эффекта общественное благо будет продаваться и покупаться в меньшем объеме, т. е. имеет место недопроизводство товаров и услуг. Отрицательные внешние эффекты возникают, если отдельным субъектам навязываются некомпенсируемые и социальные издержки, т. е. издержки тех, кто его производит. При наличии отрицательного внешнего эффекта общественное благо продается и покупается в большем объеме, т. е. имеет место перепроизводство товаров и услуг. Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффекта ми и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами , необходимо государственное вмешательство. Государством регулируются внешние эффекты либо с помощью налогов, штрафов, мер запретительного характера (отрицательные внешние эффекты), либо за счет субсидий и дотаций (положительные внешние эффекты).
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