Найдите корень уравнени √(60+8x)=6
Алгебра
Найдите корень уравнени √(60+8x)=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим в квадрат обе части Получаем: 60+8х=36 8х=-24 х=-24/8 х=-3
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