Можно ли устранить провалы рынка?в какой мере решение проблемы провалов рынка порождает новые вопросы, например, провалы государства?
Экономика
Можно ли устранить провалы рынка?в какой мере решение проблемы провалов рынка порождает новые вопросы, например, провалы государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ряде случаев государственное вмешательство может привести не к повышению, а, наоборот, к снижению экономической эффективности. Большие информационные трудности возникают в ситуациях с внешними эффектами. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма иногда оказывается чрезмерным: размеры штрафов, налоговых ставок и субсидий могут быть сильно завышены, что приводит к снижению экономической эффективности. Экономическое регулирование от лица государства осуществляют чиновники, которые в своих действиях могут руководствоваться личными интересами, отличными от общественных. Например, представители какого-либо государственного органа, отвечающего за снабжение населения определенным общественным благом (допустим, речь идет о национальной обороне), могут быть лично заинтересованы в расширении масштабов деятельности своего ведомства, в увеличении размеров его финансирования из средств государственного бюджета. Это связано с тем, что рост финансирования вызывает, как правило, повышение окладов, увеличение числа подчиненных, расширение ведомства, что, в свою очередь, сулит продвижение по службе работникам данного ведомства. Отсюда деятельность какого-либо государственного органа может стать чрезмерной и не оправданной с точки зрения экономической эффективности. Мы уже не говорим о коррупции — явлении, достаточно распространенном в среде государственных чиновников. Поэтому государственное управление экономикой — далеко не идеальный механизм, и в силу этого требуется действенный общественный контроль за деятельностью государственных ведомств и служб. Следует иметь в виду, что законы, лежащие в основе экономического регулирования, как правило, весьма расплывчаты и дают работникам регулирующих государственных ведомств большую свободу в достижении своих собственных целей, а цели эти варьируются как во времени, так и по отдельным ведомствам.
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