Можно ли устранить провалы рынка?в какой мере решение проблемы провалов рынка порождает новые вопросы, например, провалы государства?

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В ряде случаев государственное вмешательство может привести не к повышению, а, наоборот, к снижению экономической эффективности. Большие информационные трудности возникают в ситуациях с внешними эффектами. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма иногда оказывается чрезмерным: размеры штрафов, налоговых ставок и субсидий могут быть сильно завышены, что приводит к снижению экономической эффективности. Экономическое регулирование от лица государства осуществляют чиновники, которые в своих действиях могут руководствоваться личными интересами, отличными от общественных. Например, представители какого-либо государственного органа, отвечающего за снабжение населения определенным общественным благом (допустим, речь идет о национальной обороне), могут быть лично заинтересованы в расширении масштабов деятельности своего ведомства, в увеличении размеров его финансирования из средств государственного бюджета. Это связано с тем, что рост финансирования вызывает, как правило, повышение окладов, увеличение числа подчиненных, расширение ведомства, что, в свою очередь, сулит продвижение по службе работникам данного ведомства. Отсюда деятельность какого-либо государственного органа может стать чрезмерной и не оправданной с точки зрения экономической эффективности. Мы уже не говорим о коррупции — явлении, достаточно распространенном в среде государственных чиновников. Поэтому государственное управление экономикой — далеко не идеальный механизм, и в силу этого требуется действенный общественный контроль за деятельностью государственных ведомств и служб. Следует иметь в виду, что законы, лежащие в основе экономического регулирования, как правило, весьма расплывчаты и дают работникам регулирующих государственных ведомств большую свободу в достижении своих собственных целей, а цели эти варьируются как во времени, так и по отдельным ведомствам.