Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие з??аки препинания. 1) А Балда приг..варивал с ук..ризной: "(Не)г..нялся(бы) ты поп за деш..визной". 2) Ох, лето красно! Любил(бы) я тебя, когда(б...

Гость: Гость:

А Балда приговаривал с укоризной:«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Не пришлось бы горько плакать,Если ты узнаешь тайну! Если б дали берёзе расчёску, Изменила б берёза причёску.