Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие з??аки препинания. 1) А Балда приг..варивал с ук..ризной: "(Не)г..нялся(бы) ты поп за деш..визной". 2) Ох, лето красно! Любил(бы) я тебя, когда(б...

Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие з??аки препинания. 1) А Балда приг..варивал с ук..ризной: "(Не)г..нялся(бы) ты поп за деш..визной". 2) Ох, лето красно! Любил(бы) я тебя, когда(бы) не зной да пыль да к..мары да мухи. 3)Не пр..шлось(бы) горько клакать, если ты узна..ш(?) тайну! 4) Если(б) дали б..рёзе расчёску, изм..нила(б) б..рёза причёску.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Балда приговаривал с укоризной:«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Ох,  лето красное!  любил бы я тебя,  Когда б  не зной,  да пыль,  да комары,  да мухи. Не пришлось бы горько плакать,Если ты узнаешь тайну! Если б дали берёзе расчёску,  Изменила б  берёза причёску.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пажалуста не нужно план до 3 роздила до поеми Дон кихот напишите кто знаэт плиз
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 296!!!
Ответить
Литература
"Какие уроки вынес Алёша, живя в доме Кашириных?"
Ответить
Українська література
Черты характера Поллианны
Ответить
Литература
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ!!!!! ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ пЬЕЦУХА "ПРОМЕТЕЙЩИНА".ВООБЩЕ НАЙТИ НЕ МОГУ, СРОЧНО НАДО, КТО ЗНАЕТ???????
Ответить