Черты характера Поллианны

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Поллианна» (англ. Pollyanna) — роман-бестселлер американской писательницы Элеанор Портер, опубликованный в 1913 году. Существует продолжение книги «Поллианна вырастает» (англ. Pollyanna Grows Up), написанное самой Элинор Портер, и множество сиквелов других авторов, в частности, Элизабет Бортон (Elizabeth Borton), Гарриет Ламмис Смит (Harriet Lummis Smith) и Колина Л. Риса (Colleen L. Reece).