С каким ускорением движется протон в электрическом поле с напряженностью 1 кН\Кл?

Физика
С каким ускорением движется протон в электрическом поле с напряженностью 1 кН\Кл?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В электрическом поле протон ускоряет электрическая сила,она же и есть равнодействующая. F=q*E ma=q*E a=qE/m заряд и масса протона-табличные величины.У меня их нет под рукой,посчитаешь сам.А напряженность тебе известна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
6 интересных вопросов, как от журналиста, для встречи с томом соером
Ответить
Математика
Решите уровнения: срочно
Ответить
Алгебра
Напишите уравнение касательной к графику функции y=cos^2x в точке x=pi/4
Ответить
Русский язык
Вот дом бабушки Насти. У забора растет яблоня. На ней висят яблоки. В каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?
Ответить
Геометрия
Пряма АК перпендикулярна до площини прямокутника АВСД . ОбчислітьКС , якщо КВ=12корінь2 см ,КД=13 СМ , ВД=корінь407 см
Ответить