С каким ускорением движется протон в электрическом поле с напряженностью 1 кН\Кл?
Физика
С каким ускорением движется протон в электрическом поле с напряженностью 1 кН\Кл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В электрическом поле протон ускоряет электрическая сила,она же и есть равнодействующая. F=q*E ma=q*E a=qE/m заряд и масса протона-табличные величины.У меня их нет под рукой,посчитаешь сам.А напряженность тебе известна
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