6 интересных вопросов, как от журналиста, для встречи с томом соером

Українська література
6 интересных вопросов, как от журналиста, для встречи с томом соером
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сколько вам лет? (в книги точно не указано там пишут с 9-14 чаще всего 12) 2)вы хорошо ладите сДжо Гарпер и Гекльберри Финн? 3)Как вы запомнили свою (покойную) сестру,запомнили ли её воабще? 4)Опешити тётюшку Полли. 5)Что вы можете сказать о сводном брате (Сид) и сестре (Мэри)? 6)Вы хорошо с ними ладите? (с Сидом и Мэри)
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