Особи дающие расщипление гомозиготные или гетерозиготные

Биология
Особи дающие расщипление гомозиготные или гетерозиготные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особи, в потомстве у которых обнаруживается  расщепление признаков, назвали  гетерозиготными.
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