Уже начали мозги отказывать... помогите решить кто со свежими мозгами... спасибо за ранее упростить (a^2 + a + 1)/(a^2 - 1)

Алгебра

Уже начали мозги отказывать... помогите решить кто со свежими мозгами... спасибо за ранее упростить (a^2 + a + 1)/(a^2 - 1)

Автор: Гость