Уже начали мозги отказывать... помогите решить кто со свежими мозгами... спасибо за ранее упростить (a^2 + a + 1)/(a^2 - 1)

Алгебра
Уже начали мозги отказывать... помогите решить кто со свежими мозгами... спасибо за ранее упростить (a^2 + a + 1)/(a^2 - 1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(a^2 - a + 1)/(a^3 - 1)=(a^2 - a + 1)/((a-1)(a^2 - a + 1))=1/(а-1) 2)   b+2/b^3+8=b+2/(b+2)(b^2-2b+4)=1/(b^2-2b+4)
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