Сова безударный гласный звук
Русский язык
Сова безударный гласный звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударный звук обозначается буквой «о».
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