Выберите слово, в котором гласную в корне невозможно проверить ударением А) гово??ить Б) жара В) винегрет Г) шалун

Русский язык

Выберите слово, в котором гласную в корне невозможно проверить ударением А) гово??ить Б) жара В) винегрет Г) шалун

Автор: Гость