Выберите слово, в котором гласную в корне невозможно проверить ударением А) гово??ить Б) жара В) винегрет Г) шалун
Русский язык
Выберите слово, в котором гласную в корне невозможно проверить ударением А) гово??ить Б) жара В) винегрет Г) шалун
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винегрет- букву и нельзя проверить
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