Придумайте фантастический рассказ

Гость: Гость:

Как-то раз упал лунный камень на тереторию диких котов. Их клан назывался "Грозовым" . Была мать Лунница, она вынашивала котят, а отца их будущего звать Огнезвёзд. На следущюю ночь родились котята, а врач который их принимал был Пушноус. Котят родилось двое, а назвали их Синичка и Снежинка. Вот они попали в детскую комнату. Через день они первый раз вышли на улицу. Через 4 месяца они стали ученицами. И назвали их Синигривка и Белогривка. Кошки пошли на первую тренировку. Они обошли границы племени, что бы Синигривка и Белогривка не зашли дальше их. В конце Синигривка поймала мышь. Они долго и упорно занимались. Но тут целитель предсказал, что на них нападёт племя ветра! Все засуетились. Коты решили напасть первыми. На следующее утро они пошли в атаку. Их мама Лунница пошла уничтожать лекарства. Синигривка и Белогривка сидели под камнем. когда Лунница выбежала из пещеры с лекарствами, её быстро и ловко убил Ястробок...Синигривка выскочила, и поняла что её мама мертва. Она долго горевала, но со временем взяла себя в руки. У Белогривки родился котёнок. И как то раз Белогривка и Синигривка пошли прогуляться возле дороги где ездят машины, но Белогривку задавала машина. Синигривка пообещала, что присмотрит за её малышом. Котёнок вырос и Синигривка тоже. Её назначили королевой племени.И стала она зваться Синяя Звезда. А всё остальное племени удавалось хорошо