1) изобразите схему строения атома углерода. Напишите формулы оксида и гидроксида углерода, укажите их свойства (кислотные, основные, амфотерные ) 2) напишите уравнение реакции с помощью которых можно осуществить следующие пр...

Химия

1) изобразите схему строения атома углерода. Напишите формулы оксида и гидроксида углерода, укажите их свойства (кислотные, основные, амфотерные ) 2) напишите уравнение реакции с помощью которых можно осуществить следующие превращения: KON-K2CO3-KHCO3 Для реакции 2 приведите уравнения в молекулярном и ионно-малекулярном виде. 3) закончите уравнение той реакции, которая возможна при комнатной температуре AI+NaOH-, AI+HNO3- Расставьте коэффициенты на основе электронного баланса. 4) вычислите массу оксида кальция, который следует взять для получения известковой воды массой 400г с массовой долей Ca(OH)2 18,5%

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