Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SO3--gt;H2SO4---gt;Fe2(SO4)3
Химия
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SO3--gt;H2SO4---gt;Fe2(SO4)3
Ответ(ы):
Гость:
1)SO3+H2O=H2SO4 2)3H2SO4+2FeCl3=Fe2(SO4)3+6HCl
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