Три предложения с used for

Английский язык
Три предложения с used for
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I used to read before sleeping. He used to run along the alley in childhood. We used to play games after school together.
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