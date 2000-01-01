Ннаписать сочинение в жанре эссе на тему " это заманчиво"

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Эссе - древнейший жанр мировой литературы. Произведения в жанре эссе пишутся на философские, духовные, исторические, автобиографические, литературно-критические темы. Важно отметить, что эссе может быть воплощено в совершенно различные литературные формы: проповедь, статья, дневник, рассказ, очерк, исповедь, речь, письмо, слово и др. Названия произведений этого жанра часто начинаются с союзов "о", содержат союзы "как", "или": "О добродетели", "О предсказаниях", "О воспитании" (Мишель Монтень, создатель жанра эссе, французский философ второй половины XIV века), "Разговор о Данте" (О.Мандельштам), "Пушкин, или правда и правдоподобие" (В. Набоков), "Как читать книгу" (И. Бродский). Это и другие интереснейшие наблюдения сделаны в небольшом, но фундаментальном исследовании жанра, которое вместе с разработкой уроков об эссе даны в статье И.Л. Карнаух "Эссе как один из видов школьного сочинения" ("Русская словесность", 2000, № 5,6). Мы видим, что свобода композиции и право на субъективный подход к раскрытию темы заложены уже в названии. К эссе обращаются прежде всего такие писатели, творчеству которых свойственно лирическое начало, стремление к самовыражению, самораскрытию личности. Жанр эссе требует свободного владения темой и определенной смелости (самобытности, непохожести на других ) во взглядах и суждениях. Каждый автор эссе, наверное, должен чувствовать, что слова Грибоедова: "Как живу, так и пишу: свободно и свободно", - относятся и к нему тоже. Маленькие произведения в жанре эссе называются "скитце" (нем.). Это набросок, зарисовка, фрагментарный рассказ. В скитце есть что-то от импрессионизма: главное в нем - впечатление автора, "остановленное мгновенье". В русской литературе для меня пример таких "остановленных мгновений", правда, поэтических, - это лирика А.А. Фета. Помните: Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали... Стихотворение посвящено Татьяне Андреевне Берс, в замужестве Кузминской, - родной сестре С.А. Толстой. Думаю, что неслучайно ее считают прототипом Наташи Ростовой. Вы чувствуете, какая сила лирического переживания заложена в этом стихотворении? Пробовать свои силы в написании скитце очень полезно - это развивает творческие способности, чувство слова, формирует стиль. Если вы хотите познакомиться с этим жанром не только в теории, но и на примере конкретных произведений, перечитайте эссе О. Мандельштама, М. Цветаевой , В. Набокова, И. Бродского, А. Солженицына, Ф. Искандера, Т. Толстой. Получить практическое представление об этом жанре вам помогут отрывки из эссе Владимира Набокова "Кембридж" (Набоков В.В. Как я люблю тебя. - М., 1994): "Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова. Не правда ли? Хороша природа за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной... Спервоначала, оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий...стройно тянется ввысь; горят червонные циферблаты на стремительных башнях; в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона, а против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Взад и вперед по узким улицам шмыгают, перезваниваясь, обрызганные грязью велосипеды, кудахтают мотоциклы и, куда ни взглянешь, везде кишат цари города Кембриджа - студенты: мелькают галстухи наподобие полосатых шлагбаумов, мелькают необычайно мятые, излучистые штаны, всех оттенков серого, начиная с белесого, облачного и кончая темно-сизым, диким, - штаны, подходящие на диво под цвет окружающих стен. По утрам молодцы эти, схватив в охапку тетрадь и форменный плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит мудрая мумия, и, очнувшись, выражают одобренье свое переливчатым топаньем, когда в тусклом потоке научной речи рыбкой плеснется красное словцо. ...К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, лоснятся ядовито-яркие пирожные. Сижу я, бывало, в уголке, смотрю по сторонам на все эти гладкие лица, очень милые, что и говорить, - но всегда как-то напоминающие объявления о мыле для бритья, и вдруг становится так скучно, так нужно, что хоть гикни и окна перебей... Между ними и нами, русскими, некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят н