9 класс. Выполнить надо задание 2. Убедительная просьба отвечать пользователей, хо??ошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывать временные формы. Вопросы надо составить свои, из задания 1 вопросы н...
Английский язык
9 класс. Выполнить надо задание 2. Убедительная просьба отвечать пользователей, хо??ошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывать временные формы. Вопросы надо составить свои, из задания 1 вопросы не брать. О девочке говорится в тексте во втором абзаце).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.She had a great time at school.<br />2.Did she have a great time at school?<br />3. She had a great time at school,didn't she ?<br />4. Did she have a great time at school or at work ?<br />5.Where did she have a great time ?<br />6.Who had a great time at school?<br />7.What did she have at school?
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