(x-2)(x-3)=x(x+1) помогите плиз, дз делаю понять не могу))
Алгебра
(x-2)(x-3)=x(x+1) помогите плиз, дз делаю понять не могу))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×^2 - икс в квадрате. х^2-3х-2х+6=х^2+х х^2-3х-2х+6 - х^2-х=0 -6х=-6 6х=6 х=1 Ответ: 1
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