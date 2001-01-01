Напишите рассказ (5-8 предложений) про клинтона или кеннеди. НА АНГЛИЙСКОМ ПОЖАЛСТ )))) кто сделает первым- отмечу лучшим!!!

Английский язык

Напишите рассказ (5-8 предложений) про клинтона или кеннеди. НА АНГЛИЙСКОМ ПОЖАЛСТ )))) кто сделает первым- отмечу лучшим!!!

Автор: Гость