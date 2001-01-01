Напишите рассказ (5-8 предложений) про клинтона или кеннеди. НА АНГЛИЙСКОМ ПОЖАЛСТ )))) кто сделает первым- отмечу лучшим!!!
Английский язык
Напишите рассказ (5-8 предложений) про клинтона или кеннеди. НА АНГЛИЙСКОМ ПОЖАЛСТ )))) кто сделает первым- отмечу лучшим!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bill Clinton was born in August 19th in 1946. Bill Clinton was 42th president of the US. From 1993 to 2001. Husband of Hillary Rodham Clinton.
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