Какой океан занимает второе место по глубине
География
Какой океан занимает второе место по глубине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атлантический океан на первом месте Тихий на втором.
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