Написать реакцию соединения P+O2,C+O2,H+O2,N+O2
Химия
Написать реакцию соединения P+O2,C+O2,H+O2,N+O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2P+5O2=2P2O5 2C+O2=2C0 2H2+O2=2H2O 2N+O2=2NO
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