Какое слово не является словарным А) алфавит Б) воробей В) карандаш Г) лесок
Русский язык
Какое слово не является словарным А) алфавит Б) воробей В) карандаш Г) лесок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: г) лесок, потому что можно проверить словом лес.
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