Какие свойства множества натуральных чисел неявно используют младшие школьники, выполняя следующие задания: А) Запиши числа, которые больше, чем 65, и меньше, чем 75. Б) Назови предыдущее и последующее числа по отношению к чи...
Математика
Какие свойства множества натуральных чисел неявно используют младшие школьники, выполняя следующие задания: А) Запиши числа, которые больше, чем 65, и меньше, чем 75. Б) Назови предыдущее и последующее числа по отношению к числу 300(800,609,999). В) Назови самое маленькое и самое большое трехзначное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 499; 500 2) 120; 121 3) 609; 610 4) 300; 301 5) 999; 1000
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