Какие свойства множества натуральных чисел неявно используют младшие школьники, выполняя следующие задания: А) Запиши числа, которые больше, чем 65, и меньше, чем 75. Б) Назови предыдущее и последующее числа по отношению к чи...

Математика

Какие свойства множества натуральных чисел неявно используют младшие школьники, выполняя следующие задания: А) Запиши числа, которые больше, чем 65, и меньше, чем 75. Б) Назови предыдущее и последующее числа по отношению к числу 300(800,609,999). В) Назови самое маленькое и самое большое трехзначное число.

Автор: Гость