Предмет-Эконометрика Помогите! Задание: 1)сформулируйте гипотезу о форме связи. 2)Рассчитайте параметры уравнения гиперболической парной регрессии. 3)оцените тесноту связи с помощью показательной корреляции и детерминации.

Другие предметы
Предмет-Эконометрика Помогите! Задание: 1)сформулируйте гипотезу о форме связи. 2)Рассчитайте параметры уравнения гиперболической парной регрессии. 3)оцените тесноту связи с помощью показательной корреляции и детерминации.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕТЕРМИНАЦИИ, 2 9 9 2 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Верный спутник ходжи насреддина
Ответить
Литература
Придумайте фантастический рассказ
Ответить
Биология
Народы азмм не используютв качестве ездовых животеных
Ответить
Химия
Написать реакцию соединения P+O2,C+O2,H+O2,N+O2
Ответить
География
Какой океан занимает второе место по глубине
Ответить