Предмет-Эконометрика Помогите! Задание: 1)сформулируйте гипотезу о форме связи. 2)Рассчитайте параметры уравнения гиперболической парной регрессии. 3)оцените тесноту связи с помощью показательной корреляции и детерминации.
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Предмет-Эконометрика Помогите! Задание: 1)сформулируйте гипотезу о форме связи. 2)Рассчитайте параметры уравнения гиперболической парной регрессии. 3)оцените тесноту связи с помощью показательной корреляции и детерминации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕТЕРМИНАЦИИ, 2 9 9 2 .
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