Yв5-25yв3разложить на множители

Математика
Yв5-25yв3разложить на множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y^5-25y^3=y^3(y^2-25)=y^3(y-5)(y+5)
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