Изменение силы тока I в зависимости от времени t задана уравнением : I=2t^2-5t. Найдите ??корость изменения тока в момент времени t=10 с НУЖНА ПОМОЩЬ

Математика

Изменение силы тока I в зависимости от времени t задана уравнением : I=2t^2-5t. Найдите ??корость изменения тока в момент времени t=10 с НУЖНА ПОМОЩЬ

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