При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока

Физика
При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=qU=300*100=30000 Дж.
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