При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
Физика
При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=qU=300*100=30000 Дж.
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Физика
При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
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