При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока

Физика

При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока

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