Помогите пожалуйста,очень надо последнюю 5-ую задачу не могу решить( Буду благодарен)
Математика
Помогите пожалуйста,очень надо последнюю 5-ую задачу не могу решить( Буду благодарен)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'(t)=4t-5 i'(10)=40-5=35
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