Периметр равнобедренного треугольника 45 см Одна из его сторон больше другой на 12 ??м Найти его стороны

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника 45 см Одна из его сторон больше другой на 12 ??м Найти его стороны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - боковая сторона, тогда: 2x+x+12=45 3x=33 x=11 11(cм)- боковая сторона 11+12=23 (см) - основание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста,очень надо последнюю 5-ую задачу не могу решить( Буду благодарен)
Ответить
Физика
При напряжении на концах проводника 100в через поперечное сечение проводника прох??дит заряд 300Кл какова величина работы электического тока
Ответить
Химия
Написать реакцию соединения P+O2,C+O2,H+O2,N+O2
Ответить
Русский язык
Сова безударный гласный звук
Ответить