Периметр равнобедренного треугольника 45 см Одна из его сторон больше другой на 12 ??м Найти его стороны
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника 45 см Одна из его сторон больше другой на 12 ??м Найти его стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - боковая сторона, тогда: 2x+x+12=45 3x=33 x=11 11(cм)- боковая сторона 11+12=23 (см) - основание
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