600. Из предложений со значением эоцен данных тебе для сравнения (597), два ты уже использовала Правильны ли были твои ответы Теперь проверь третий ответ прочитай текст и определи повествовал нише это или описание предмета Как ...
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600. Из предложений со значением эоцен данных тебе для сравнения (597), два ты уже использовала Правильны ли были твои ответы Теперь проверь третий ответ прочитай текст и определи повествовал нише это или описание предмета Как до кажешь 1 Вот прихожу я с рыбалки ставлю А кот тут как тут Сел рядом впустил „
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот текст — повествовательный. Доказательство следующее: в этом тексте автор от первого лица рассказывает о своём коте, о его действиях в определённый день. Ключевое слово — действия. Если бы речь шла только о том, какой у него есть кот, то текст можно было бы назвать описательным.
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