600. Из предложений со значением эоцен данных тебе для сравнения (597), два ты уже использовала Правильны ли были твои ответы Теперь проверь третий ответ прочитай текст и определи повествовал нише это или описание предмета Как ...

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600. Из предложений со значением эоцен данных тебе для сравнения (597), два ты уже использовала Правильны ли были твои ответы Теперь проверь третий ответ прочитай текст и определи повествовал нише это или описание предмета Как до кажешь 1 Вот прихожу я с рыбалки ставлю А кот тут как тут Сел рядом впустил „

Автор: Гость