Помогите номер 294 пжалуйста

Гость: Гость:

1) В первом столбике глаголы 1 спряжения, а во втором столбике 2 спряжения 2) в глаголе, заканчивающемся на а-ть-ся и в глаголе на ишь-ся 3)застилаете слышат казаться брить молишься закалял