Помогите номер 294 пжалуйста
Русский язык
Помогите номер 294 пжалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В первом столбике глаголы 1 спряжения, а во втором столбике 2 спряжения 2) в глаголе, заканчивающемся на а-ть-ся и в глаголе на ишь-ся 3)застилаете слышат казаться брить молишься закалял
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