Напишите уравнение касательной к графику функции y=cos^2x в точке x=pi/4

Алгебра
Напишите уравнение касательной к графику функции y=cos^2x в точке x=pi/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y(π/4)=cos²(π)4=1/2 y`=2cosx*(-sinx)=-sin2x y`(π/4)=-sinπ/2=-1 y=0,5-1(x-π/4)=0,5-x+π/4
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