Вот дом бабушки Насти. У забора растет яблоня. На ней висят яблоки. В каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?
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Вот дом бабушки Насти. У забора растет яблоня. На ней висят яблоки. В каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка, Настя,растёт, яблоня, ней, висят, яблоки.
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