Вот дом бабушки Насти. У забора растет яблоня. На ней висят яблоки. В каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?

Русский язык

Вот дом бабушки Насти. У забора растет яблоня. На ней висят яблоки. В каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?

Автор: Гость