Решите уровнения срочно

Математика
Решите уровнения срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.b=44 2.0=9 Решения нет 3.-s=9 s=9
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