Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!

Алгебра

Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!

Автор: Гость