Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!

Алгебра
Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислите: lim(x>-2) (x^2+4x+4)/(x^3+2X^2)
Ответить
Экономика
Можно ли устранить провалы рынка?в какой мере решение проблемы провалов рынка порождает новые вопросы, например, провалы государства?
Ответить
Русский язык
Как пишется пица или пицца
Ответить
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие з??аки препинания. 1) А Балда приг..варивал с ук..ризной: "(Не)г....
Ответить
Литература
Пажалуста не нужно план до 3 роздила до поеми Дон кихот напишите кто знаэт плиз
Ответить