Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!
Алгебра
Можете пожалуйста решить примеры. 5, 6, 7, 8 - нужно найти дифференциалы первого порядка. а номера 1, 2, 3, 4, 5 - найти дифференциалы второго порядка. Прошу сколько сможете. Спасибо!
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