Вычислите: lim(xgt;-2) (x^2+4x+4)/(x^3+2X^2)
Алгебра
Вычислите: lim(xgt;-2) (x^2+4x+4)/(x^3+2X^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(4-8+4)/(-8+8)=0/0=∞
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