Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)

Алгебра
Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-(x-20))(x²+(x-20))=(x²-x+20)(x²+x-20) (x-5)((x-5)-√7)=(x-5)(x-5-√7)
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