Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)
Алгебра
Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-(x-20))(x²+(x-20))=(x²-x+20)(x²+x-20) (x-5)((x-5)-√7)=(x-5)(x-5-√7)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр глобуса равен 32 сантиметра. Какова длина экватора (в см) на этом глобусе?Результат округлите до сотых
Математика
Диаметр глобуса равен 32 сантиметра. Какова длина экватора (в см) на этом глобусе?Результат округлите до сотых