Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)

Алгебра

Как группировать квадратные выражения например такие как эти x4 - ( x-20)^2 ( x -5)^2 = √7(x-5)

Автор: Гость