Какуючастьквадратного метра состовляет 3 дм в квадрате,8 см в квадрате

Математика
Какуючастьквадратного метра состовляет 3 дм в квадрате,8 см в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м²=100дм²=10000см² 3:100=3/100=0,03 м² составляет 3 дм² 8:10000=8/10000=0,0008 м² составляют 8 см²
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