Выпишите из 11 строфы 4 главы "Евгений Онегин" Бессоюзные Сложные Предложения.Подчеркнуть гр.основы lt;30lt;Балловgt;30gt;
Литература
Выпишите из 11 строфы 4 главы "Евгений Онегин" Бессоюзные Сложные Предложения.Подчеркнуть гр.основы lt;30lt;Балловgt;30gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все одно бессоюзное сложное предложение.Подлежащее подчеркивай одной чертой, а сказуемое двумя. XI.Но, получив посланье Тани, (подл.Онегин) (живо тронут был-это сказуемое): (подл-Язык) девических мечтаний В нем думы роем (сказ-возмутил); И (Сказуемое-вспомнил) (подл.-он) Татьяны милой И бледный цвет и вид унылый; И в сладостный, безгрешный сон Душою (сказуемое-погрузился) (подлежащее-он), Быть может, чувствий (пыл-подл) старинный Им на минуту (сказуемое-овладел); Но (обмануть-сказуемое) (он-подл.) не хотел Доверчивость души невинной. Теперь (подлежащее-мы) в сад (сказуемое-перелетим), Где (встретилась-сказуемое) (подлежащее-Татьяна) с ним.
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