Очень срочно помогите с заданием по экономике!!!

Гость: Гость:

Думаю, что так: а) изменение величины спроса. б) зарплата - 2, при числе занятых, равном 300. в) 1) занятость уменьшится 2) зарплата увеличится. г) 1500 2500 уменьшится на 1000 (2500-1500) увеличатся на 4500 (1500*5-1000*3)