Очень срочно помогите с заданием по экономике!!!

Экономика
Очень срочно помогите с заданием по экономике!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что так: а) изменение величины спроса. б) зарплата - 2, при числе занятых, равном 300. в) 1) занятость уменьшится     2) зарплата увеличится. г) 1500     2500     уменьшится на 1000 (2500-1500)     увеличатся на 4500 (1500*5-1000*3)
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