Пожалуйста сделайте номера 957, 959

Гость: Гость:

№957. а) Объем работы ( весь бассейн) - 1 Производительность в час: 1 труба - 1/20 2 труба - 1/30 Производительность двух труб час : 1/20+1/30= 3/60+2/60=5/60= 1/12 Время, за которое заполнится бассейн из двух труб: 1 : 1/12 = 1/1 * 12/1 = 12 часов Ответ: 12 часов. б) Объем работы (весь класс) - 1 Производительность в минуту: 1 ученик - 1/20 2 ученик - 1/30 Производительность двух учеников в минуту: 1/20+1/30= 5/60=1/12 Время, которое потребуется для уборки класса учениками: 1 : 1/12 = 12 минут Ответ: 12 минут в) Расстояние между двумя городами - 1 Скорость ( в час ) : 1 автомобиля - 1/20 2 автомобиля - 1/30 Скорость сближения автомобилей (в час): 1/20+1/30= 5/60=1/12 Время , через которое автомобили встретятся: 1:1/12= 12 часов Ответ: 12 часов № 959. Заготовленные материалы - 1 Материалы для двух цехов в день - 1/10 Материалы для первого цеха в день - 1/15 Материалы для второго цеха в день : 1/10 - 1/15 = 3/30 - 2/30 = 1/30 Время, на которое хватит материалов для второго цеха: 1 : 1/30 = 1/1 *30/1 = 30 дней Ответ: 30 дней.