Пожалуйста сделайте номера 957, 959

Математика
Пожалуйста сделайте номера 957, 959
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№957. а)  Объем работы ( весь бассейн) - 1 Производительность в час: 1 труба  - 1/20   2 труба -  1/30 Производительность двух труб  час : 1/20+1/30= 3/60+2/60=5/60= 1/12 Время, за которое заполнится бассейн из двух труб: 1 :  1/12 = 1/1  * 12/1 = 12 часов Ответ: 12 часов. б)  Объем работы (весь класс) - 1  Производительность в минуту: 1 ученик  -  1/20  2 ученик -  1/30 Производительность двух учеников в минуту: 1/20+1/30= 5/60=1/12 Время,  которое потребуется для уборки класса учениками: 1 : 1/12 = 12 минут Ответ: 12 минут в)  Расстояние между двумя городами  - 1 Скорость ( в час ) : 1 автомобиля  - 1/20  2 автомобиля  - 1/30  Скорость сближения автомобилей (в час): 1/20+1/30= 5/60=1/12 Время , через которое автомобили встретятся: 1:1/12=  12 часов Ответ: 12 часов № 959. Заготовленные материалы - 1 Материалы  для  двух цехов  в день - 1/10 Материалы  для первого цеха в день - 1/15 Материалы для  второго цеха в день : 1/10  -  1/15 =  3/30  -  2/30 = 1/30   Время, на которое хватит материалов для второго цеха: 1 :   1/30 =  1/1  *30/1 = 30 дней  Ответ:  30 дней.
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