При 0lt;аlt;1 часто используется приближенная формула (1+а)^2=1+2а (приближенно). Какова абсолютная погрешность приближения, найденного этой формулой? С помощью это формулы найдите приближённые значения данного выражения и, исп...

Алгебра

При 0lt;аlt;1 часто используется приближенная формула (1+а)^2=1+2а (приближенно). Какова абсолютная погрешность приближения, найденного этой формулой? С помощью это формулы найдите приближённые значения данного выражения и, используя калькулятор, вычислите абсолютную и относительную погрешности приближения: 2) 1,05^2; 2) 1,002^2; 3) 0,999^2?

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