Помогите с 367 упр срочно
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Помогите с 367 упр срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мама испекла блинчики и бабушка похвалила их. 2) У тебя будут большие возможности в будущем, если ты будешь хорошо учиться. 3) Я хотела поиграть, но мне нужно делать уроки. 4) Она - вегетрянка, потому что не есть мясо. 5) Моя мама пианистка, а папа инженер.
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