Помогите с 367 упр срочно

Гость: Гость:

1) Мама испекла блинчики и бабушка похвалила их. 2) У тебя будут большие возможности в будущем, если ты будешь хорошо учиться. 3) Я хотела поиграть, но мне нужно делать уроки. 4) Она - вегетрянка, потому что не есть мясо. 5) Моя мама пианистка, а папа инженер.