I couldn't possibly live without my car. нужно задать 4 типа вопросов

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I couldn't possibly live without my car. нужно задать 4 типа вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Could you possibly live without your car? What could you possibly live without? You couldn't possibly live without you car, could you? Could you possibly live without your car or computer?
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